Компания «Аэрофлот» осуществляет полеты в ОАЭ по новым безопасным маршрутам
Компания «Аэрофлот»: перелеты в ОАЭ осуществляются по безопасным маршрутам
Фото: © РИА Новости/Павел Львов
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Такое решение принято из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.
Авиакомпания «Аэрофлот» заявила, что осуществляет рейсы в Дубай и Абу-Даби по безопасным маршрутам. Это вызвано закрытием воздушного пространства несколькими странами на Ближнем Востоке. Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика в Telegram-канале.
«В связи с закрытием воздушного пространства ряда стран Ближнего Востока „Аэрофлот“ сообщает, что не выполняет рейсы в/из ОАЭ над территорией указанных стран. Рейсы в Дубай и Абу-Даби осуществляются по безопасным маршрутам», — сказано в публикации.
Также подчеркивается, что авиакомпания готова оперативно внести корректировки в расписание в случае необходимости.
По данным пресс-службы, рейс SU527 Дубай — Москва вылетел из аэропорта в 20:28 мск.
Ранее Росавиация предписала авиакомпаниям не выполнять полеты в воздушном пространстве Израиля, Иордании, Ирака, Ирана и Катара в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке. Посольство РФ в Катаре призвало находящихся на катарской территории россиян сохранять спокойствие и воздержаться от пребывания в местах массового скопления людей.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Кремль осудил атаки США по ядерным объектам Ирана.
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