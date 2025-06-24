Компания «Аэрофлот» осуществляет полеты в ОАЭ по новым безопасным маршрутам

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Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 22 0

Компания «Аэрофлот»: перелеты в ОАЭ осуществляются по безопасным маршрутам

«Безопасные маршруты»: Аэрофлот сообщил о новых путях в Дубай и Абу-Даби

Фото: © РИА Новости/Павел Львов

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Тема:
Война Израиля и Ирана

Такое решение принято из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Авиакомпания «Аэрофлот» заявила, что осуществляет рейсы в Дубай и Абу-Даби по безопасным маршрутам. Это вызвано закрытием воздушного пространства несколькими странами на Ближнем Востоке. Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика в Telegram-канале.

«В связи с закрытием воздушного пространства ряда стран Ближнего Востока „Аэрофлот“ сообщает, что не выполняет рейсы в/из ОАЭ над территорией указанных стран. Рейсы в Дубай и Абу-Даби осуществляются по безопасным маршрутам», — сказано в публикации.

Также подчеркивается, что авиакомпания готова оперативно внести корректировки в расписание в случае необходимости.

По данным пресс-службы, рейс SU527 Дубай — Москва вылетел из аэропорта в 20:28 мск.

Ранее Росавиация предписала авиакомпаниям не выполнять полеты в воздушном пространстве Израиля, Иордании, Ирака, Ирана и Катара в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке. Посольство РФ в Катаре призвало находящихся на катарской территории россиян сохранять спокойствие и воздержаться от пребывания в местах массового скопления людей.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восходящий лев», целью которой было уничтожение ядерных объектов Ирана. В ответ на эти действия руководство Исламской Республики объявило о проведении операции «Правдивое обещание 3». Стороны продолжают обмениваться ударами до сих пор. Сообщается о большом количестве жертв среди мирного населения.

США долго не вмешивались в конфликт, однако 22 июня Дональд Трамп заявил об успешных атаках американских вооруженных сил по трем ядерным объектам Тегерана: в Фордо, Натанзе и Исфахане.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Кремль осудил атаки США по ядерным объектам Ирана.

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