Всего три способа: как избежать слежки со стороны работодателя

Нередко цифровая приватность сотрудников нарушается, особенно в компаниях, где используется система удаленного мониторинга.

Многие работодатели нарушают цифровую приватность сотрудников, нередко не уведомляя их о формах контроля. Как избежать нежелательного мониторинга на рабочем месте, рассказала в интервью Lenta.ru юрист направления информационной безопасности Ольга Попова.

Первым шагом, по словам эксперта, должно стать понимание, в какой именно цифровой среде работает сотрудник.

«Если в компании используется система мониторинга, важно знать, что именно она отслеживает: экран, переписку, подключенные устройства? Большинство людей не задаются этим вопросом. Эти вещи должны быть зафиксированы в трудовом договоре или внутренних регламентах, но на практике почти никто их не читает, а именно там прописано, где заканчивается ваше личное пространство на работе», — объяснила она.

Второй момент — четкие профессиональные границы. По ее словам, понимание собственных задач, расписания и зоны ответственности — это не только про эффективность, но и про защиту. Работодатели чаще начинают «наблюдать», когда не уверены, чем именно занят сотрудник.

Третье правило касается разделения личного и рабочего.

«Очень часто проблемы возникают не из-за злого умысла, а потому что человек просто скинул себе документ, чтобы не забыть. Но потом эти файлы уходят в облако, попадают в бэкапы — и доступ к личному уже не под контролем», — отметила юрист.

Она посоветовала использовать разные профили или хотя бы браузеры для работы и личных задач, а также пользоваться надежными менеджерами паролей вместо хранения данных в заметках.

Кроме того, юрист напомнила, что сотрудники вправе запрашивать у работодателя документы, регламентирующие мониторинг.

«Немного юридической осведомленности тоже не повредит. Работодатель не может контролировать вас бесконечно — персональные данные, переписка и частная жизнь защищены законом. Если есть сомнения, не бойтесь запросить у HR или юристов копию регламентов или уточнить, как и зачем ведется мониторинг. В соответствии с законом № 152-ФЗ вы имеете на это право», — заключила Ольга Попова.

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