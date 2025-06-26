ВКС нанесли серию ударов по укрепрайону противника в ДНР

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 28 0

Были уничтожены фортификационные сооружения и огневые позиции ВСУ.

ВКС России поразили укрепрайон ВСУ в ДНР

Фото: © РИА Новости/Виктор Толочко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Победы ВС РФ сегодня

Укрепленный район одного из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), размещенный в Донецкой Народной Республике (ДНР), поразили Воздушно-космические силы (ВКС) России. Соответствующие кадры с проведением боевой работы опубликовало Минобороны РФ.

Известно, что объект был поражен у населенного пункта Попов Яр. ВКС РФ провели серию авиаударов высокоточными средствами поражения.

«Результативность боевой работы экипажей авиации ВКС России подтверждена подразделениями разведки и средствами объективного контроля в режиме реального времени», — отметило в сообщении ведомство.

Также были уничтожены фортификационные сооружения, боевые позиции огня, посты боевиков ВСУ и пункты временной дислокации их личного состава. Российские военные нанесли удары для ликвидации и по пунктам хранения боеприпасов, материальных средств и ряда единиц автомобильного транспорта.

В этот день бойцы Вооруженных сил (ВС) РФ уничтожили нефтебазу, снабжавшую горючим подразделения ВСУ на Донбассе. В зоне спецоперации ликвидировали радиолокационную станцию П-18, пусковую установку зенитного ракетного комплекса (ЗРК) и пункты дислокации украинских боевиков.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВС РФ освободили населенный пункт Ялта в ДНР.

Тема:
Победы ВС РФ сегодня
25 июн
ВС РФ освободили населенный пункт Ялта в ДНР
24 июн
Российская армия освободила Дылеевку в ДНР
14 июн
Российские военные освободили населенный пункт Зеленый Кут в ДНР
9 июн
В Днепропетровской области началась активная фаза наступления ВС РФ
9 июн
Опубликованы кадры захода ВС России в Днепропетровскую область
2 июн
«Буквально с двух ног»: появились подробности освобождения Новополя в ДНР
1 июн
Российские войска освободили Алексеевку в Сумской области
23 мая
Российские бойцы освободили населенный пункт Радьковка в Харьковской области
22 мая
Российская армия освободила населенный пункт Новая Полтавка в ДНР
17 мая
Российские войска освободили Александрополь в ДНР
+13° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
78.20
-0.19 91.06
-0.68
Месяц Водной Козы: китайский гороскоп на июль 2025 года

Последние новости

1:30
Стрижки по лунному календарю на июль 2025: когда лучше идти к парикмахеру
1:10
Трамп призвал уволить журналистку CNN из-за фейков об ударах по Ирану
0:50
«Жертвы типичные»: блогер Лесли высказался о пострадавших от домогательств женщинах
0:30
ВКС нанесли серию ударов по укрепрайону противника в ДНР
0:16
«Доверились, а результат никакой»: Светлана Пермякова об обмане косметолога
23:57
Много ранений: что известно о самочувствии пострадавшего от льва директора парка «Тайган»

Сейчас читают

Украинских женщин заманивают на убой мантрами о «гендерном равенстве»
Переломы и кома: мужчина со всей силы бросил на пол чужого ребенка в Шереметьево
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 июня, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025