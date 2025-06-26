ВКС нанесли серию ударов по укрепрайону противника в ДНР
Были уничтожены фортификационные сооружения и огневые позиции ВСУ.
Фото: © РИА Новости/Виктор Толочко
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Укрепленный район одного из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), размещенный в Донецкой Народной Республике (ДНР), поразили Воздушно-космические силы (ВКС) России. Соответствующие кадры с проведением боевой работы опубликовало Минобороны РФ.
Известно, что объект был поражен у населенного пункта Попов Яр. ВКС РФ провели серию авиаударов высокоточными средствами поражения.
«Результативность боевой работы экипажей авиации ВКС России подтверждена подразделениями разведки и средствами объективного контроля в режиме реального времени», — отметило в сообщении ведомство.
Также были уничтожены фортификационные сооружения, боевые позиции огня, посты боевиков ВСУ и пункты временной дислокации их личного состава. Российские военные нанесли удары для ликвидации и по пунктам хранения боеприпасов, материальных средств и ряда единиц автомобильного транспорта.
В этот день бойцы Вооруженных сил (ВС) РФ уничтожили нефтебазу, снабжавшую горючим подразделения ВСУ на Донбассе. В зоне спецоперации ликвидировали радиолокационную станцию П-18, пусковую установку зенитного ракетного комплекса (ЗРК) и пункты дислокации украинских боевиков.
Ранее 5-tv.ru писал, что ВС РФ освободили населенный пункт Ялта в ДНР.
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