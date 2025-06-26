Австралия ввела санкции против певца SHAMAN и глав крупных компаний России

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 26 0

Ограничения коснулись определенных отраслей промышленности.

Австралия ввела санкции против певца SHAMAN и глав крупных фирм России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Австралия ввела санкции против заслуженного артиста России Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом SHAMAN. Кроме того, под ограничительными мерами оказались руководители ряда крупных предприятий и журналисты. Об этом рассказала глава австралийского МИД Пенни Вонг на своей странице в социальной сети Х.

«Австралия сегодня ввела очередной пакет санкций, направленных на дальнейшее ослабление военной экономики России. В новом пакете содержатся финансовые ограничения и запрет на въезд в Австралию в отношении 37 граждан и семи организаций», — сообщила министр.

Как отметила глава внешнеполитического ведомства, ограничения направлены против предприятий «оборонной, энергетической, транспортной и страховой промышленности». Также санкции коснулись организаций, которые, по мнению властей Австралии, являются «распространителями пропаганды».

О том, какие последствия для мира могут иметь новые нападки на российскую экономику, прежде высказывался госсекретарь США Марко Рубио в интервью журналистам газеты Politico. По его словам, Штаты не усиливают давление на Москву именно по этой причине — подобная тактика приведет к потере возможности продолжить переговоры об украинском конфликте.

Как подчеркнул Рубио, антироссийские санкции Вашингтона продемонстрируют его неспособность вести диалог.

Ранее 5-tv.ru выяснял, почему несмотря на ограничительные меры рынок РФ остается привлекательным для американских компаний.

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