Прогноз врачей: подробности о состоянии пострадавшего в Шереметьево мальчика

Ребенок находится в состоянии медикаментозного сна — так ему легче восстанавливаться.

Врачи рассказали о состоянии ребенка, которого ударили об пол в аэропорту Шереметьево. Сейчас двухлетний мальчик находится в Детском клиническом центре имени Рошаля в Красногорске. В данный момент основные усилия медиков направлены на борьбу с отеком головного мозга.

А чтобы малышу было легче восстанавливаться, его ввели в состояние медикаментозного сна и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

«Есть очаги ушиба, но грубых повреждений структуры головного мозга мы не выявили, что, наверное, уже хорошо. Поэтому мы пока даем такой, знаете, спокойный прогноз по его восстановлению и выздоровлению. Мы очень на это надеемся», — рассказала главный врач Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля Татьяна Шаповаленко.

Нападение произошло в ночь на вторник в зоне прилета. Злоумышленник, находившийся в состоянии наркотического опьянения, схватил ребенка и с силой бросил его на пол. Возбуждено уголовное дело по статье покушение на убийство.