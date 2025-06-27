«Зашел в ту дверь»: Денис Шведов о начале актерской карьеры

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 34 0

Актер Шведов: я начал актерскую карьеру благодаря везению

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Артист считает, что случайно попал в профессию.

Звезда сериала «Мажор» Денис Шведов начал актерскую карьеру случайно. Об этом рассказал сам артист на XXXIV премии «Хрустальная Турандот» эксклюзивно в беседе с 5-tv.ru.

«Благодаря неслучайным случайностям я попал в эту профессию. Шел мимо, просто повезло, и зашел в ту дверь», — поделился Шведов.

Денис Шведов является российским актером, а также телеведущим и диктором. В 2006 году артист закончил Высшее театральное училище имени Щепкина и был принят в труппу Российского академического театра в Москве.

«Хрустальная Турандот» — премия, которая вручается за лучшие театральные работы сезона. Была учреждена в 1991 году. Название отсылает к спектаклю театра имени Вахтангова по сказке Карло Гоцци «Принцесса Турандот». В этом году награждение прошло на территории музея-заповедника «Архангельское». Вели церемонию актриса Елизавета Арзамасова и солист оперы Александр Бабик.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что звезда «Реальных пацанов» Владимир Селиванов готов завершить актерскую карьеру.

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