Тайна раскрыта? Регина Тодоренко узнала пол своего третьего ребенка

Поклонники звезды оказались практически едины во мнении.

Телеведущая Регина Тодоренко и певец Влад Топалов узнали пол своего третьего ребенка. Трогательным видео счастливая мама поделилась с подписчиками в соцсети.

На кадрах супруги с нежностью смотрят друг другу в глаза, а затем целуются.

«Мы узнали пол ребенка», — пояснила в блоге Регина.

Однако тайну для поклонников влюбленные пока не раскрыли, поэтому в комментариях под публикацией многие фанаты начали предполагать вероятный пол младенца, и большинство поздравили семью с долгожданной девочкой.

До этого звезда проводила опрос в своем блоге, предлагая угадать пол ребенка. За девочку проголосовало большинство. Некоторые подписчики сочли, что родится мальчик, другие писали, что разницы нет, и главное, чтобы малыш был здоровым.

Сама телеведущая перед началом опроса отправила на страницу в сети сообщение, предвещавшее дочку. Вероятно, поэтому поклонники Тодоренко склонялись в сторону девочки.

Ранее, писал 5-tv.ru, Регина Тодоренко необычно отметила свой юбилей.