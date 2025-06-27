Нидерланды и Бельгия передали Украине два минных тральщика

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Корабли предназначены для разминирования морских путей.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Axel Heimken; 5-tv.ru

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Страны НАТО вновь пытаются помочь Украине в ее попытках установить контроль над Черным морем.

Нидерланды и Бельгия передали Киеву тральщики, которые должны заниматься поиском, обнаружением и уничтожением морских мин. Церемония прошла в условиях строжайшей секретности, и только сейчас появилась официальная информация.

Министр обороны Нидерландов отдельно подчеркнул, что от работы основных портов Одессы и черноморских судоходных путей крайне зависима украинская экономика. Поэтому подготовка экипажей проходила в рекордно короткие сроки.

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