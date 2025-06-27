Объявлены победители премии «Золотая маска»

Торжественная церемония впервые прошла в Казани.

В России объявили победителей главной театральной премии России «Золотая маска». Церемония впервые прошла в Казани.

На конкурс заявки пришли из 170 городов. Жюри выбрало лучшие работы театров драмы, кукол, оперы и балета.

В этом году «Золотая маска» последний раз проходит по старым правилам. В следующем из списка исключат номинации «Лучший актер» и «Лучшая актриса». Отмечать будут только лучшие театральные постановки.

«Будет награждаться коллектив целиком, как художественная составляющая всего театрального процесса. Ведь театр — дело коллективное. И поэтому это очень правильно и справедливо», — отметил президент фестиваля «Золотая маска», народный артист РФ Владимир Машков.

На 31-й церемонии лучшим спектаклем большой формы признали постановку «Черные доски» Владимирского областного драматического театра.

Лучшей актрисой назвали Ольгу Телякову, которая исполнила роль Акакия Акакиевича в спектакле «Петербургские повести» Челябинского драматического молодежного театра.

А лучшим актером стал Юрий Малашин за роль в спектакле «Папа» Русского драматического театра Удмуртии.