Компаниям разрешили импортировать в РФ незарегистрированные медикаменты

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С сегодняшнего дня вступают в силу еще несколько нововведений.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Телеканал «78»; 5-tv.ru

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В России с этого дня вырастут штрафы для недобросовестных производителей. Предприятия, работающие в сфере услуг, торговли или общепита обязаны уведомлять Роспотребнадзор о начале своей деятельности. Но если владелец компании этого не сделал, ему придется заплатить до 48 тысяч рублей.

Вступает в силу и закон о технологическом суверенитете нашей страны. В нем определены меры, которые позволят быстрее внедрять инновации. Что в свою очередь повысит качество отечественной продукции.

Еще одна мера коснется лекарств. Теперь компании могут импортировать в Россию незарегистрированные медикаменты: для проведения научных исследований и разработки на их основе новых препаратов.

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Компаниям разрешили импортировать в РФ незарегистрированные медикаменты

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