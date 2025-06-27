Компаниям разрешили импортировать в РФ незарегистрированные медикаменты

В России с этого дня вырастут штрафы для недобросовестных производителей. Предприятия, работающие в сфере услуг, торговли или общепита обязаны уведомлять Роспотребнадзор о начале своей деятельности. Но если владелец компании этого не сделал, ему придется заплатить до 48 тысяч рублей.

Вступает в силу и закон о технологическом суверенитете нашей страны. В нем определены меры, которые позволят быстрее внедрять инновации. Что в свою очередь повысит качество отечественной продукции.

Еще одна мера коснется лекарств. Теперь компании могут импортировать в Россию незарегистрированные медикаменты: для проведения научных исследований и разработки на их основе новых препаратов.