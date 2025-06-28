Жаре быть: когда в Центральную Россию вернется лето

На старте июль будет поддерживать погодный тренд июня.

Погода в Центральной России в июле будет отличаться многообразием, написал в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По данным синоптика, поначалу второй летний месяц будет прохладным. Средняя температура ожидается немного ниже нормы. Но к середине июля картина поменяется.

«К середине месяца уже возобладают теплые погодные процессы, так что регион ждет умеренная жара», — пишет Леус.

Финал месяца же будет холоднее. Столбики термометров снова опустятся ниже многолетних значений.

У жителей юго-востока Сибири, Приамурья и Приморья погода будет более летней. Там с середины месяца обещают «теплые погодные сценарии».

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