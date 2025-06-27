Почти четыре миллиона гектаров леса уже сгорели в Забайкалье
Это площадь Швейцарии или Нидерландов.
Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Епанчинцев; 5-tv.ru
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Огонь отвоевывает новые территории в лесах Забайкалья. Справиться с пожарами мешают 30-градусная жара и сильный ветер. Синоптики предупреждают о порывах до 20 метров в секунду.
В опасной зоне жилые дома. Накануне пожарным удалось отбить у огня поселок Мостовик под Читой. Там пламя подобралось вплотную к жилым постройкам, по пути уничтожив десятки гектаров леса. Пожары тушат спасатели и добровольцы. Они проливают кромку возгорания, чтобы пламя не шло дальше. Борются с огнем и с воздуха.
«Авиация работает круглые сутки. Этот вертолет Ми-8 поднимает по тонне воды и отправляет в труднодоступные места. Вот можно видеть, что местность скалистая, спасатели туда добраться не могут, и только с воздуха можно тушить очаги возгорания», — рассказал корреспондент Владислав Харченко.
В регионе сгорели уже почти четыре миллиона гектаров леса. Это площадь Швейцарии или Нидерландов. На борьбу с огнем брошены все силы. Более тысячи человек локализуют возгорания в Читинском районе. Привлекли даже тяжелую технику.
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