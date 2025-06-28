«Как Раневская играла»: фонтаны украсили выступление Akmal' на «Алых парусах»

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 202 0

Фонтаны из розовых облаков украсили выступление Akmal' на «Алых парусах»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Тема:
Алые паруса 2025

Певец не оставил никого из зрителей равнодушным в блоке «Любовь».

Фонтаны на сцене, море улыбок и чувственное исполнение песни «Раневская» — все это про выступление певца Akmal' на празднике выпускников «Алые паруса — 2025».

Молодой артист уже покорил выпускников, а также и весь Санкт-Петербург своим талантом. Его искреннее исполнение композиции «Раневская», а также эффектное шоу сделали свое дело. Чего только стоили фонтаны на сцене, которые больше напоминали дождь из розовых облаков! Это настоящая победа «Любви» — именно так называется блок, который представляет Akmal'.

Праздник «Алые паруса» возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. В этом году праздник отмечает 20-летие со дня возрождения.

Ранее 5-tv.ru писал, какого артиста выпускники больше всего ждут на «Алых парусах». Выпускники готовы по-настоящему зажечь этим вечером. Ребята признались, что планируют хорошо провести время и по-настоящему зажечь сегодня вечером. Об этом они рассказали корреспонденту 5-tv.ru перед началом праздника на Дворцовой площади Санкт-Петербурга.

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Алые паруса 2025
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