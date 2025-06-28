Хедлайнер вечера: какого артиста выпускники больше всего ждут на «Алых парусах»
Надежда Кадышева — хедлайнер «Алых парусов — 2025»
Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Жданов; 5-tv.ru
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Ребята готовы по-настоящему зажечь этим вечером.
Народная артистка России Надежда Кадышева является хедлайнером «Алых парусов — 2025», по мнению выпускников. Об этом они рассказали корреспонденту 5-tv.ru перед началом праздника на Дворцовой площади Санкт-Петербурга.
Ребята признались, что планируют хорошо провести время и по-настоящему зажечь сегодня вечером. Особенно они ждут выступление певицы Надежды Кадышевой, творчество которой переживает настоящий пик популярности у молодежи.
Главной мечтой выпускников, которая может исполниться уже в ближайшее время, является получение высшего образования.
«Поступить в вуз!» — хором заявили вчерашние школьники.
Праздник «Алые паруса» возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.
В этом году праздник отмечает 20-летие со дня возрождения.
Ранее 5-tv.ru писал о том, как настроены выпускники перед «Алыми парусами — 2025». Они заявили, что наконец-то можно отдохнуть от экзаменов и получить удовольствие от этого ежегодного грандиозного праздника.
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