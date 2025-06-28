Хедлайнер вечера: какого артиста выпускники больше всего ждут на «Алых парусах»

Ребята готовы по-настоящему зажечь этим вечером.

Народная артистка России Надежда Кадышева является хедлайнером «Алых парусов — 2025», по мнению выпускников. Об этом они рассказали корреспонденту 5-tv.ru перед началом праздника на Дворцовой площади Санкт-Петербурга.

Ребята признались, что планируют хорошо провести время и по-настоящему зажечь сегодня вечером. Особенно они ждут выступление певицы Надежды Кадышевой, творчество которой переживает настоящий пик популярности у молодежи.

Главной мечтой выпускников, которая может исполниться уже в ближайшее время, является получение высшего образования.

«Поступить в вуз!» — хором заявили вчерашние школьники.

Праздник «Алые паруса» возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

В этом году праздник отмечает 20-летие со дня возрождения.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как настроены выпускники перед «Алыми парусами — 2025». Они заявили, что наконец-то можно отдохнуть от экзаменов и получить удовольствие от этого ежегодного грандиозного праздника.