Залпы боевых «Катюш» прогремели на «Алых Парусах» в память о Великой Победе
Одну из реактивных установок времен Великой Отечественной войны специально доставили в Петербург для участия в празднике выпускников.
Фото, видео: 5-tv.ru
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Легендарные «Катюши» стали частью водно-пиротехнического шоу праздника выпускников «Алые Паруса». Выстрел из пушек стал кульминацией блока, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ).
Пять реактивных установок залпового огня, размещенных на Троицком мосту, выпустили в небо 200 снарядов, создавая завораживающее зрелище, которое длилось целых 40 секунд. Этот залп был дан в честь Великой Победы, напомнив всем о храбрости и стойкости тех, кто сражался за мир и свободу.
Среди взрывов и гремящих огней была одна из легендарных «Катюш», специально доставленная в центр города для этого праздника из музея, экспонатом которого она является. Эта установка, сохранившаяся со времен Великой Отечественной войны, бережно охраняется патриотическим объединением «ЛЕНРЕЗЕРВ», которое поддерживает ее в отличном состоянии.
Знаменитые «Катюши», известные как БМ-13, были на фронте с июля 1941-го года и с тех пор стали символом огневой мощи, с которой они уничтожали противника. Немцы прозвали эту установку «органом Сталина» за ее сокрушительную силу.
После восхитительного первого эпизода, в 1:03 небо вновь озарится огненными вспышками — взлетят еще 120 снарядов.
Благодаря этому, праздничное обращение к истории вновь зазвучало в сердце Петербурга, где в особый для выпускников вечер небеса наполнились славой и благодарностью, увековечивая память о тех, кто принес мир будущим поколениям. Шоу «Алые Паруса — 2025» не только подарили незабываемые эмоции, но и выразили глубокую признательность тем, кто сражался за нашу страну.
Праздник «Алые паруса» возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. В этом году праздник отмечает 20-летие со дня возрождения.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Кадышева вышла на сцену «Алых Парусов» под визг выпускников.
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