«Раскрываются по-новому»: почему артисты прошлых лет популярны на «Алых парусах»

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Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 140 0

Надоедливость современной музыки вернула артистов прошлых лет на «Алые паруса»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Тема:
Алые паруса 2025

Выпускники 2025 года особенно ждали выступления Надежды Кадышевой и Иванушек International.

Популярных сегодня артистов прошлых лет молодежь открывает, когда надоедает современная музыка. Об этом корреспонденту 5-tv.ru. рассказали выпускницы Таисия Видьева и София Исахова.

По словам девушек, они очень ждут выступление на «Алых парусах» группы Иванушки International. Кроме того, многие их ровесники хотят услышать переживающую настоящий пик популярности у молодых людей народную артистку России Надежду Кадышеву. Объясняется любовь к данным артистам людской непостоянностью, уверена София.

«Старые песни открываются по-новому, раскрываются. И когда надоедают уже современные мотивы, возвращаешься к старому и понимаешь, что написаны они просто прекрасно», — заметила девушка.

Обе выпускницы признались, что любовь к группе Иванушки International им привили мамы, которые являются поклонницами творчества данного коллектива.

«Это (Иванушки International. — Прим. ред.) любимые исполнители моей мамы. Она постоянно слушает их, когда убирается дома, поэтому я бы хотела уже в живую их услышать», — рассказала Таисия.

Праздник «Алые паруса» возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

В этом году праздник отмечает 20-летие со дня возрождения.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что солист The Hatters восхитился молодым поколением на «Алых парусах».

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