«Кто вам разрешил?» — солист The Hatters обратился к молодежи на «Алых парусах»
Солист The Hatters восхитился молодым поколением на «Алых парусах»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru
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Музыканты дали важное наставление выпускникам.
Группа The Hatters выступила на празднике выпускников «Алые паруса — 2025». Солист коллектива Юрий Музыченко в ходе выступления не выдержал и выразил свое восхищение молодому поколению.
«Кто же вам разрешил быть такими красивыми, молодыми и умными?» —обратился музыкант к юной публике.
После речи группа исполнила несколько песен, в которых они призывали всех быть смелыми. Своими хитами артисты слово хотели сказать каждому юному зрителю: дерзай, и ничего в этой жизни не бойся!
Песни группы были выбраны не просто так. Каждая композиция несет в себе определенный посыл. Всего группа исполнила пять песен: «Город поет», «Я делаю шаг», «Где-то там», «Важно» и «Танцы».
«За тебя держу я кулачки, чтобы ты всех размотала», — повторял артист строчку из своей песни «Важно» под громкие аплодисменты. Эту композицию зрители особенно оценили.
Праздник «Алые паруса» возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. В этом году праздник отмечает 20-летие со дня возрождения.
Ранее 5-tv.ru писал, что певец AKMAL’ пожелал выпускникам запомнить «Алые Паруса» надолго. Артист выступил с символичной песней «Мир нам завидовал».
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