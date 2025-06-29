Музыканты дали важное наставление выпускникам.

Группа The Hatters выступила на празднике выпускников «Алые паруса — 2025». Солист коллектива Юрий Музыченко в ходе выступления не выдержал и выразил свое восхищение молодому поколению.

«Кто же вам разрешил быть такими красивыми, молодыми и умными?» —обратился музыкант к юной публике.

После речи группа исполнила несколько песен, в которых они призывали всех быть смелыми. Своими хитами артисты слово хотели сказать каждому юному зрителю: дерзай, и ничего в этой жизни не бойся!

Песни группы были выбраны не просто так. Каждая композиция несет в себе определенный посыл. Всего группа исполнила пять песен: «Город поет», «Я делаю шаг», «Где-то там», «Важно» и «Танцы».

«За тебя держу я кулачки, чтобы ты всех размотала», — повторял артист строчку из своей песни «Важно» под громкие аплодисменты. Эту композицию зрители особенно оценили.

Праздник «Алые паруса» возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. В этом году праздник отмечает 20-летие со дня возрождения.

Ранее 5-tv.ru писал, что певец AKMAL’ пожелал выпускникам запомнить «Алые Паруса» надолго. Артист выступил с символичной песней «Мир нам завидовал».