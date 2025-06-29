«Осуждаем и не приемлем»: Рубио прокомментировал призыв Ирана казнить Гросси

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Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 89 0

Госсекретарь США Рубио осудил призыв Ирана арестовать и казнить главу МАГАТЭ

Осуждаем и не приемлем: Марко Рубио прокомментировал призыв Ирана казнить Гросси

Фото: Mark Schiefelbein/AP/ТАСС

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Тема:
Война Израиля и Ирана

США выступают за обеспечение безопасности и защиту персонала МАГАТЭ.

Госсекретарь США Марко Рубио поддержал генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси и назвал призывы Ирана о его аресте и казни неприемлемыми. Соответствующее сообщение он опубликовал в X (бывш. Twitter).

«Призывы в Иране к аресту и казни генерального директора МАГАТЭ Гросси неприемлемы и должны быть осуждены. Мы поддерживаем важную работу МАГАТЭ по проверке и мониторингу в Иране и высоко оцениваем преданность делу и профессионализм Генерального директора и сотрудников агентства», — заявил политик.

К тому же, госсекретарь подчеркнул, что США призывают Иран обеспечить безопасность и защиту персонала МАГАТЭ.

Ранее в подконтрольной Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи газете Kayhan появилось сообщение о том, что Гросси по прибытии в Исламскую Республику необходимо арестовать и казнить по обвинению в шпионаже в пользу Моссада.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восходящий лев», целью которой было уничтожение ядерных объектов Ирана. В ответ на эти действия руководство Исламской Республики объявило о проведении операции «Правдивое обещание 3».

США долго не вмешивались в конфликт, однако 22 июня Дональд Трамп заявил об успешных атаках американских вооруженных сил по трем ядерным объектам Тегерана: в Фордо, Натанзе и Исфахане.

Перемирие между Израилем и Ираном началось 24 июня, об этом заявил президент США.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что, по словам Дональда Трампа, иранские власти были максимально долго не в курсе, что США ударят по ядерным объектам страны.

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Война Израиля и Ирана
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