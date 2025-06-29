Ведущие «Алых Парусов» призвали выпускников строить светлое будущее страны

Ведущие «Алых Парусов» Дмитрий Хрусталев и Дарья Блохина призвали выпускников строить светлое будущее страны.

«И находясь сегодня здесь, на Дворцовой, в сердце города, выстоявшего в Блокаду, понимаешь: именно этот несломленный дух, именно эта способность верить и бороться вопреки обстоятельствам, и есть главное наследие победителей. Это то, что мы обязаны хранить в себе», — сказали ведущие.

Выпускникам напомнили, что сегодня они стоят на пороге будущего. Впереди их ждут различные вызовы и вершины. Блохина пожелала молодому поколению, чтобы память о подвиге их предков, об их силе духа, двигала выпускников только вперед. Хрусталев же в свою очередь призвал вчерашних школьников верить в свои силы, в себя, мечты, родные город и страну, и тогда все обязательно получится.

«Я хочу напомнить, что вы только-только входите в новую, взрослую жизнь. А наша страна находится в начале пути возрождения. И вам очень повезло, что именно в это время вы окончили школу и вы идете в новую жизнь. И вы, именно вы, вместе с нами будете строить светлое будущее нашей страны — Российской Федерации», — заключил Дмитрий Хрусталев.

Ведущие «Алых Парусов» также напомнили о подвиге всех солдат Великой Отечественной войны и современных бойцов, которые стойко защищают Родину на Специальной военной операции. Их вклад в судьбу страны по праву можно назвать неоценимым, а храбрость лишь поставить в пример. Спикеры призвали молодое поколение стать такими же героями, как и те, кто защищал и строил Россию.

После трогательной речи, наполненной гордостью и уважением к истории, на сцене зазвучала седьмая симфония Дмитрия Шостаковича. Этот шедевр в исполнении хора и оркестра под руководством дирижера Николы Мельникова был посвящен снятию Блокады Ленинграда и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Под величественные звуки симфонии на экране появлялись архивные кадры тех времен, придавая музыке особую силу и глубину. Симфония, написанная в ужасные дни Блокады, стала символом истории Санкт-Петербурга, пронизанной ощущениями боли и надежды, трагедии и победы.

История ее создания началась в первые недели войны, когда Ленинград осаждали. Шостакович завершил работу над симфонией в Куйбышеве во время эвакуации и она впервые прозвучала 9 августа 1942 года в Большом зале Ленинградской консерватории.

Праздник «Алые паруса» возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. В этом году праздник отмечает 20-летие со дня возрождения.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что бриг «Россия» под алыми парусами вошел в акваторию Невы.