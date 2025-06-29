«Чуть не упали в обморок»: впечатления венесуэльцев от праздника «Алые паруса»

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Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 45 0

Венесуэльские студенты были рады приехать на праздник «Алые паруса»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Тема:
Алые паруса 2025

Более 200 студентов из этой страны посетили Санкт-Петербург.

Выпускники из Венесуэлы чуть не упали в обморок, когда узнали о приглашении на праздник «Алые паруса — 2025». Об этом 5-tv.ru рассказал Хесус Рафаэль Саласар Веласкес, чрезвычайный и полномочный посол Боливарианской Республики Венесуэла в Российской Федерации.

«Когда им (студентам из Венесуэлы. — Прим. ред.) позвонили и сказали о том, что они будут участвовать в таком важном мероприятии, они не могли поверить. Можно сказать, что они даже упали в обморок от счастья», — рассказал он.

Представитель Венесуэлы поблагодарил губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова за возможность посетить праздник «Алые паруса». С Веласкесом в Северную столицу приехали более 200 лучших студентов из его страны.

Праздник «Алые паруса» возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

В этом году праздник отмечает 20-летие со дня возрождения.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ведущие «Алых Парусов» призвали выпускников строить светлое будущее страны. В этот день выпускники стоят на пороге новой жизни. Их ждут новые вызовы и возможности. Дарья Блохина пожелала молодому поколению, чтобы память о героизме и стойкости их предков вдохновляла их на новые свершения. Дмитрий Хрусталев же призвал вчерашних школьников верить в себя, свои мечты, родной город и страну, и тогда все обязательно получится.

Ведущие «Алых Парусов» почтили память героев Великой Отечественной войны и тех, кто сегодня с честью выполняет свой долг перед Родиной в рамках Специальной военной операции.

Тема:
Алые паруса 2025
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