«Чуть не упали в обморок»: впечатления венесуэльцев от праздника «Алые паруса»
Венесуэльские студенты были рады приехать на праздник «Алые паруса»
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru
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Более 200 студентов из этой страны посетили Санкт-Петербург.
Выпускники из Венесуэлы чуть не упали в обморок, когда узнали о приглашении на праздник «Алые паруса — 2025». Об этом 5-tv.ru рассказал Хесус Рафаэль Саласар Веласкес, чрезвычайный и полномочный посол Боливарианской Республики Венесуэла в Российской Федерации.
«Когда им (студентам из Венесуэлы. — Прим. ред.) позвонили и сказали о том, что они будут участвовать в таком важном мероприятии, они не могли поверить. Можно сказать, что они даже упали в обморок от счастья», — рассказал он.
Представитель Венесуэлы поблагодарил губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова за возможность посетить праздник «Алые паруса». С Веласкесом в Северную столицу приехали более 200 лучших студентов из его страны.
Праздник «Алые паруса» возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.
В этом году праздник отмечает 20-летие со дня возрождения.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что ведущие «Алых Парусов» призвали выпускников строить светлое будущее страны. В этот день выпускники стоят на пороге новой жизни. Их ждут новые вызовы и возможности. Дарья Блохина пожелала молодому поколению, чтобы память о героизме и стойкости их предков вдохновляла их на новые свершения. Дмитрий Хрусталев же призвал вчерашних школьников верить в себя, свои мечты, родной город и страну, и тогда все обязательно получится.
Ведущие «Алых Парусов» почтили память героев Великой Отечественной войны и тех, кто сегодня с честью выполняет свой долг перед Родиной в рамках Специальной военной операции.
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