«Смягчение санкций»: Уиткофф проведет переговоры с Ираном по ядерной сделке

Органы разведки Израиля и США будут «пристально следить» за действиями Тегерана.

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф в ближайшие дни должен провести переговоры с представителями Ирана по ядерной сделке. Об этом сообщает телеканал NBC News.

«Специальный посланник президента Дональда Трампа Стив Уиткофф должен провести переговоры о возможном соглашении с Ираном в ближайшие дни, чтобы попытаться остановить обогащение урана в обмен на смягчение санкций», — отмечается в публикации.

Также подчеркивается, что органы разведки Израиля и США будут «пристально следить» за действиями Тегерана в ядерной сфере.

Дональд Трамп ранее заявил, что США допускают новый удар по Ирану, если выяснится, что он сохранил возможности обогащать уран. Более того, глава Белого дома признался, что не верит в наличие у Ирана секретных ядерных объектов и не беспокоится по этому поводу. По мнению президента, Тегеран сейчас сосредоточен на восстановлении страны после ударов со стороны Вашингтона.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что, по словам Дональда Трампа, иранские власти были максимально долго не в курсе о планах США ударить по ядерным объектам страны.