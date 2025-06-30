Будет ли лето? Синоптик назвал сроки возвращения тепла в Москву

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Синоптик Шувалов: со 2 июля в Москве будет вновь летняя погода

Синоптик рассказал, когда в Москву вернется нормальная погода

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

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Тема:
Погода

Погодные изменения связаны с ослаблением североатлантического циклона.

Теплая и сухая погода вернется в Москву и Подмосковье 2 июля. Об этом сообщил изданию Газета.ру руководитель прогностического центра Александр Шувалов.

По его словам, погодные изменения связаны с ослаблением североатлантического циклона «Корнелиус», который накануне вызвал затяжные дожди и похолодание.

«Нормальная погода (в Москву. — Прим.ред.) вернется в среду, рассосется циклон только в конце недели, уже когда он будет располагаться чуть-чуть с центром восточнее Кирова. В метеорологическом смысле понятие „рассосется“ означает, что давление в его центре существенно вырастет, заполнится циклон. Сегодняшнее давление самое низкое, затем начнется рост давления в центре и постепенное угасание силы этого циклона.», — пояснил специалист.

До вторника включительно в регионе ожидаются сильные осадки. В среду дожди еще могут сохраниться на востоке Центрального федерального округа — в Костроме, Иванове, Владимире. На западе округа — в Смоленске, Брянске, Твери — начнется прояснение и потепление до +20  градусов. Такой же температурный фон ожидается и в Москве. К пятнице столбики термометров могут подняться до 23-25 градусов тепла.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что принес в Москву циклон «Корнелиус».

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