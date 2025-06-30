Похолодание и осадки: что принес в Москву циклон «Корнелиус»

Североатлантический циклон «Корнелиус» обрушился на Москву. В столице объявлен «желтый» уровень погодной опасности.

А вместе с ним пришло похолодание до 12 градусов днем и до пяти градусов ночью. Затяжные дожди продлятся вплоть до четверга. И на Москву может вылиться около половины месячной нормы осадков.

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, погода в центре европейской части страны станет одной из самых холодных для этого времени в XXI веке.

Ту же температуру — плюс 12 градусов — показывают столбики термометров и в Петербурге. Однако осадки в Северной столице прекратятся уже сегодня. И с вечера температура начнет по-немногу расти.