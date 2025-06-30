Похолодание и осадки: что принес в Москву циклон «Корнелиус»

Эфирная новость 65 0

Затяжные дожди в столице продлятся до четверга.

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

Тема:
Погода

Североатлантический циклон «Корнелиус» обрушился на Москву. В столице объявлен «желтый» уровень погодной опасности.

А вместе с ним пришло похолодание до 12 градусов днем и до пяти градусов ночью. Затяжные дожди продлятся вплоть до четверга. И на Москву может вылиться около половины месячной нормы осадков.

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, погода в центре европейской части страны станет одной из самых холодных для этого времени в XXI веке.

Ту же температуру — плюс 12 градусов — показывают столбики термометров и в Петербурге. Однако осадки в Северной столице прекратятся уже сегодня. И с вечера температура начнет по-немногу расти.

Тема:
Погода
29 июн
В Москве 29 июня ожидается облачность и дождь
28 июн
Жаре быть: когда в Центральную Россию вернется лето
28 июн
Москвичей предупредили об ухудшении погоды с воскресенья по вторник
27 июн
Жара или холода? Какую погоду ждать москвичам в июле
26 июн
Гипертоникам приготовиться: москвичей ожидает барическая «ухабина»
24 июн
Пожары в Забайкалье подбираются к стратегическим предприятиям
23 июн
Беспросветное лето: какая погода ждет москвичей в июне
23 июн
На юге России объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности
22 июн
Контрастный душ: какая погода ожидает москвичей на следующей неделе
17 июн
Силы на исходе: психолог рассказал почему в плохую погоду ничего не хочется
+13° Атмосферное давление 744 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
78.47
0.26 92.28
0.62
Повезет Близнецам, Весам и Водолеям: гороскоп на июль 2025 года для всех...

Последние новости

7:50
Павел Воля трогательно поздравил Утяшеву с юбилеем: «Спасибо тебе за каждый миг»
7:48
Повезет Близнецам, Весам и Водолеям: гороскоп на июль 2025 года для всех знаков
7:30
Расчет РСЗО «Ураган» уничтожил командный пункт боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
7:15
На парашюте без сознания: прокуратура ищет владельцев курортного аттракциона
7:00
Маленькие фантазеры: почему врут дошкольники
6:50
«Несуществующий план»: Зурабишвили призвала продолжать протесты в Грузии

Сейчас читают

Семья студента Гукежева сказала, как он погиб, спасая девочку от дрона ВСУ
Маленькие фантазеры: почему врут дошкольники
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 июня, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025