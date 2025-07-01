Торжественное мероприятие прошло в последний день визита министра культуры РФ Ольги Любимовой.

Что касается российских регионов, которые находятся на границе с Украиной — это Брянская, Курская, Белгородская области, то им уже выделено по миллиарду рублей на восстановление дорог. Общая же стоимость затрат пока известна только для Брянской области, это порядка 15 миллиардов рублей, такую цифру назвал зампред правительства Марат Хуснулин.

Об освобождении российских территорий, в частности Курской области, сегодня вспоминали и в КНДР. Там сейчас с визитом находится наш министр культуры Ольга Любимова.

Традиционно принимающая сторона в последний день устроила торжественный концерт. И это, пожалуй, первый в истории случай, когда мы видим плачущего Ким Чен Ына.

Слезы, конечно, не рекой текут у него по лицу, но момент действительно напряженный. На сцене очень драматичная песня, на экране корейские бойцы, которые воевали плечом к плечу с нашими войнами, а затем лидер КНДР, который отдает дань памяти павшим.