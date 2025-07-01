СК завершил расследование дела о торговле детьми с участием многодетных матерей

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Ангелина Халина
Ангелина Халина 34 0

Материалы передадут в прокуратору для утверждения обвинений.

СК завершил расследование дела о торговле детьми с участием многодетных матерей

Фото: Синицын Михаил/ТАСС

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Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела против Юлии Логиновой и Натальи Патоки, которых обвиняют в незаконной торговле детьми. Об этом 5-tv.ru сообщил адвокат одной из обвиняемых.

Основные следственные мероприятия уже завершены. Материалы дела составили несколько томов. В ближайшее время их направят в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.

Всего фигурантами расследования проходят 20 человек, включая суррогатный матерей и женщин, чьих детей впоследствии усыновляли. Для 11 человек, среди которых Логинова и Патока, выделено отдельное производство. По делу потерпевшими признаны 15 детей.

Дело о торговле детьми

Эта история началась в 2023 году. Юлия Логинова была арестована по уголовному делу о торговле детьми. Прокуратура организовала проверку в отношении женщины, когда врачи в больнице обнаружили в крови ее сына препарат, который ему противопоказан при имеющемся заболевании.

В ходе расследования выяснилось, что в 2010 году женщине сделали операцию, после которой она не могла рожать. При этом она продолжала уверять, что некоторые из детей, рожденных уже после операции — ее родные. Было возбуждено уголовное дело. Логинову уже обвиняли в торговле детьми. Ее арестовали, а вместе с ней и других фигуранток дела, среди которых суррогатная мать Фируза Усканова и Наталья Патока, организовавшая кризисный приют для женщин.

Все они находили беременных, которые не хотели рожать детей, убеждали их оставить малышей. Предоставляли им еду, необходимые лекарства и нужные обследования. Как только женщины рожали, детей они забирали и по поддельным документам регистрировали их на себя.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что напавшему на ребенка в Шереметьево гражданину Белоруссии предъявили обвинения в покушении на убийство.

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