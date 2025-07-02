Огненные пейзажи: появились кадры со съемок клипа SHAMAN на песню «Прямо по сердцу»

Ее Ярослав Дронов исполнит на конкурсе «Интервидение».

В распоряжении 5-tv.ru появились кадры со съемочного процесса клипа заслуженного артиста РФ Ярослава Дронова (SHAMAN) на песню «Прямо по сердцу», которую он исполнит на музыкальном конкурсе «Интервидение».

На кадрах кажется, будто певец стоит на скалистой местности, окруженной огнем. Обстановка словно олицетворяет хаос внутри человека с разбитым сердцем после неудачной любви. Песня, собственно, об этом же.

Все это немного напоминает фильмы «Интерстеллар» и «Дюна», где также мелькали песочные низкорослые утесы, камни, отсутствие людей вокруг и пустота.

Стилисты дополнили образ исполнителя массивными ботинками и длинным плащом. Кроме того, сложно не заметить крупный аксессуар на шее SHAMAN.

Песня «Прямо по сердцу», которую Ярослав Дронов исполнит на международном музыкальном конкурсе «Интервидение», была представлена на премии «МУЗ-ТВ 2025. ЛЕГЕНДА» в июне.

Автором песни стал российский композитор и продюсер Максим Фадеев. Для Ярослава Дронова это первый случай, когда он только исполняет песню, а не является ее соавтором.

Сам Фадеев отметил, что писал эту композицию даже и не зная, что ее исполнителем будет SHAMAN.

«Прямо по сердцу» изначально находилась в работе в трех вариантах, но вскоре Фадеев сделал выбор в пользу того, который, как он считает, точнее передает настроение песни.

В феврале 2025 года президент России Владимир Путин подписал указ о проведении «Интервидения», который очень кстати пришел на замену «Евровидения».

Организаторы подчеркивают, что «Интервидение» задумывается не просто как зрелищное музыкальное шоу, но и как полноценная платформа для культурного диалога, где каждый участник, независимо от страны, будет принят с уважением и вниманием. Конкурс пройдет в Москве 20 сентября 2025 года.

То, что Россию на конкурсе представит SHAMAN, было официально подтверждено в мае. Ряд зарубежных стран уже обозначили своих участников. Так, от Белоруссии выступит певица Настя Кравченко, а Киргизия отправит трио Nomad. От Венесуэлы в Москву приедет певец, композитор и продюсер Омар Аседо, чья композиция Sólo Contigo собрала свыше 25 миллионов просмотров в социальных сетях.

На музыкальное состязание съедутся делегации стран БРИКС, СНГ, а также представители Латинской Америки и Ближнего Востока.