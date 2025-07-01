«Будит орущая кошка, собаки написали мимо»: Анна Асти о жизни вне сцены
Анна Асти считает себя обычным человеком
Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Одиноков; 5-tv.ru
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Артистка не считает себя «иконой».
Несмотря на то, что у певицы Анны Асти огромная армия поклонников, которые называют ее чуть ли не «иконой», сама исполнительница себя таковой не считает. По ее словам, она «тоже нормальная», как я и все. Об этом певица поведала корреспонденту 5-tv.ru во время празднования своего дня рождения.
Журналисты поинтересовались, не предстала ли певица на обложке своего нового альбома «Высшие силы» как раз в подобном образе «иконы», на что певица сильно удивилась и ответила отрицательно.
«Нет, просто костюмчик подошел», — сказала Асти.
Певица пояснила, что живет жизнью нормального человека, которая не имеет ничего общего с дивой.
«Я просыпаюсь, как обычный человек. Меня будит орущая маленькая кошка, мама что-то хочет от меня, собаки написали мимо пеленки или еще что-нибудь», — рассказывает Анна.
Однако певица отметила, что ей очень приятно, что кто-то действительно видит ее такой.
Ранее 5-tv.ru писал, как Анна Асти отметила 35-й день рождения. Бриллианты, эксклюзивные аксессуары и море цветов — знаменитые друзья осыпали именинницу роскошными подарками.
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