«Будит орущая кошка, собаки написали мимо»: Анна Асти о жизни вне сцены

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Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 223 0

Анна Асти считает себя обычным человеком

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Одиноков; 5-tv.ru

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Артистка не считает себя «иконой».

Несмотря на то, что у певицы Анны Асти огромная армия поклонников, которые называют ее чуть ли не «иконой», сама исполнительница себя таковой не считает. По ее словам, она «тоже нормальная», как я и все. Об этом певица поведала корреспонденту 5-tv.ru во время празднования своего дня рождения.

Журналисты поинтересовались, не предстала ли певица на обложке своего нового альбома «Высшие силы» как раз в подобном образе «иконы», на что певица сильно удивилась и ответила отрицательно.

«Нет, просто костюмчик подошел», — сказала Асти.

Певица пояснила, что живет жизнью нормального человека, которая не имеет ничего общего с дивой.

«Я просыпаюсь, как обычный человек. Меня будит орущая маленькая кошка, мама что-то хочет от меня, собаки написали мимо пеленки или еще что-нибудь», — рассказывает Анна.

Однако певица отметила, что ей очень приятно, что кто-то действительно видит ее такой.

Ранее 5-tv.ru писал, как Анна Асти отметила 35-й день рождения. Бриллианты, эксклюзивные аксессуары и море цветов — знаменитые друзья осыпали именинницу роскошными подарками.

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