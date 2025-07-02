Путин: товарооборот между РФ и Киргизией вырос

Товарооборот между Россией и Киргизией в 2024 году вырос более чем на 11%, а с начала этого года — еще на 17%. Об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече с президентом Киргизии Садыром Жапаровым в Кремле.

«Мы очень рады в рамках нашей встречи посмотреть на все составляющие наших отношений», — сказал президент, обращаясь к своему коллеги.

Путин отметил, что Россия является одним из ведущих торгово-экономических партнеров Киргизии.

Кроме того, российский президент поблагодарил Жапарова за особый статус русского языка в Киргизии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пишут западные СМИ про разговор Путина и Макрона. Несмотря на поздний вечер, поступает первая реакция на эту беседу. И, пожалуй, самая неожиданная от американской New York Times. Там считают, что звонок был дипломатическим риском для французского президента, ведь это демонстрирует шаг европейских политиков в сторону Москвы, которую они же сами на протяжении долгого времени бойкотировали.

Контакт Путина и Макрона прокомментировал и пресс-секретарь генсека ООН. Он подчеркнул, что в организации приветствуют диалог лидеров, которые к тому же затронули гуманитарные вопросы.