«В полиции ничего не говорили»: брат арестованного в Баку россиянина узнал о его судьбе случайно

Наш соотечественник намеревался в скором времени вернуться в РФ.

О том, что его двоюродного брата Сергея Софронова арестовали в Баку, Владимир Скворцов узнал случайно. Последними новостями молодой человек поделился эксклюзивно с 5-tv.ru.

«Мы с ним в последний раз контактировали 29 июня вечером. Он был спокоен, в хорошем настроении. Никаких тревог не высказывал, играли в видеоигры. Сергей и представить не мог, что может попасть в такую ситуацию. И уж точно никогда не был связан с чем-то незаконным», — сообщил Скворцов.

По его данным, Софронов планировал вернуться в Россию, в Калининград. До того братья запланировали совместную туристическую поездку в Грузию.

«Заметил, что Сергей не выходит на связь еще 30 июня, мы должны были вечером созвониться, около 22:00. Утром он также не ответил. Как раз после опроса всех друзей, нашли видео из Баку с избитым Сергеем и другими россиянами. Сейчас связаться не удается. Мы не знаем даже, как он себя чувствует», — отмечает Скворцов.

Родственники молодого человека сразу обратились в посольство. Появилась хоть какая-то информация — сейчас наши дипломаты ждут официальных ответов от властей Азербайджана.

В полиции же Баку долгое время ничего не говорили, даже не подтверждали сам факт задержания.

«Потом мама Сергея смогла поговорить со следователем и адвокатом. И уже от них стало известно, что ребята находятся в тюрьме — срок до четырех месяцев, пока идет расследование», — отмечает родственник задержанного.

Владимир Скворцов подтвердил: Сергей — простой айтишник, работает в сфере веб-разработки.

«Сейчас мы больше всего боимся, что ему могут приписать что-то чужое — наркотики, киберпреступления. Все это к нему не имеет отношения. Он — чистый, честный, добрый человек», — заключает Владимир Скворцов.

Ранее стали известны личности арестованных в Баку россиян. В Азербайджане их обвиняют в наркотрафике и кибермошенничестве.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, среди задержанных — экс-работник крупных IT-корпораций Дмитрий Безуглый, IT-специалисты Сергей Софронов и Антон Драчев, турист Александр Вайсеро, студент Дмитрий Федоров. Также в этом списке — бывший сотрудник российских нефтяных компаний Валерий Дулов.

Все они уехали из России в 2022 году, но столкнулись с серьезными трудностями за границей.