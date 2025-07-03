Контролировали каждый шаг: подробности предотвращенного теракта в Петербурге

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Девушку, пытавшуюся подорвать машину в Петербурге, контролировали по телефону

Фото, видео: © РИА Новости/ФСБ РФ; 5-tv.ru

Следить за владельцем автомобиля подозреваемая девушка начала еще в апреле.

Теракт предотвратили в Петербурге. Подозреваемую задержали прямо в тот момент, когда она закладывала бомбу под машину сотрудника оборонного предприятия. Причем с кураторами она связалась сама. А в обмен просила помочь выехать за границу и получить гражданство одной из стран Евросоюза. Хронологию событий восстановил корреспондент «Известий» Роман Иконников

Вот так оперативники ФСБ задерживали жительницу столицы, которая прикрепила бомбу к машине в Приморском районе Спнкт-Петербурга. Со стороны никто бы и не подумал, что эта девушка идет с бомбой, которая должна была убить сотрудника одного из оборонных предприятий.

«Это двор на улице Авиаконструкторов, где камеры наблюдения отслеживали путь, по которому девушка шла к своей цели. Вот в этом месте она попыталась заложить самодельной взрывное устройство под один из припаркованных автомобилей», — рассказывает корреспондент.

Вот все время, пока шла к машине, она беспрерывно общалась по телефону с кураторами, которые давали ей инструкции и контролировали каждый шаг. Сразу после установки СВУ девушку задержали сотрудники ФСБ.

Известно, что 22-летняя Юлия Московская год назад носила фамилию Джобан, и уже была под пристальным наблюдением ФСБ. Она наносила проукраинские лозунги в общественных местах столицы и пыталась поджечь железнодорожный объект. А в апреле отправилась в Петербург и начала слежку за сотрудником одного из оборонных предприятий, чтобы затем подорвать его автомобиль.

Соседи и родственники Юлии о такой бурной деятельности либо ничего не знали, либо не принимали всерьез.

По данным российских спецслужб, год назад задержанная сама вышла на связь с иностранными спецслужбами и заявила о желании участвовать в диверсиях. Все ради получения гражданства одной из стран Евросоюза. Теперь москвичка арестована за попытку теракта.

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