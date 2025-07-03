День города в Москве отметят 13 и 14 сентября

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Ангелина Халина
Ангелина Халина 19 0

Дата праздника утверждена постановлением мэра столицы.

День города в Москве отметят 13 и 14 сентября

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

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День города в Москве в 2025 году пройдет 13 и 14 сентября. Соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Сергей Собянин и сообщил об этом в своем Telegram-канале.

Москва отметит уже 878-ю годовщину со дня основания. Традиционно основные торжества развернутся в центре города, столичных парках, учреждениях культуры, образования и социальной сферы, а также на нескольких площадках в районах столицы.

Программа праздничных мероприятий будет утверждена и опубликована в ближайшее время.

Ранее 5-tv.ru рассказывал в том, как московский бизнес принимает участие в программе «Лето в Москве».

По словам Сергея Собянина, более 100 уникальных мероприятий было проведено партнерами проекта. Мэр также подчеркнул важность участия столичного бизнеса.

Свыше тысячи уникальных мероприятий, подарков и скидок предлагают жителям и гостям столицы предприниматели — участники спецпроекта «Время возможностей». Среди самых популярных событий — мастер-классы, тренировки, познавательные занятия, экскурсии и акции на собственных площадках.

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