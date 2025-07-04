Есть ли прогресс? О чем пишут мировые СМИ после разговора Путина и Трампа

Лидеры стран пообщались по телефону в четверг, 3 июля.

Реакция на беседу Владимира Путина и Дональда Трампа со стороны иностранных СМИ была мгновенной. Издание The Washington Post отметило, что подобные контакты отражают заинтересованность обоих лидеров в восстановлении отношений.

Агентство Axios отметило, что звонок состоялся на фоне тупиковой ситуации в попытках Трампа положить конец конфликту между Россией и Украиной.

А вот Bloomberg уверен, что Кремль якобы дал понять, что Трампу его усилия не приносят существенного прогресса даже в организации переговоров.