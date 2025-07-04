Туристов из России ударило током в турецком отеле

Возвращения домой сейчас очень ждет семья из России, которая отправилась на отдых в Турцию. Школьница едва не погибла, гуляя по территории элитного отеля. Девочка получила сильнейший удар током на пирсе и затем упала в воду. Пострадал также ее отец, который кинулся на помощь. Администрация гостиницы и представители туроператора уверены: во всем виноваты сами отдыхающие. И уж тем более, возвращать деньги за испорченный отпуск никто не собирается. Детали того страшного дня пострадавшие туристы рассказали корреспонденту «Известий» Евгению Наприенко.

Долгожданный семейный отдых на побережье Средиземного моря в первый же день обернулся разборками с представителями люксового отеля.

Администрация отказалась принимать какие-либо претензии от российских туристов. А ведь на глазах у родителей едва не погибла их дочь. Девятилетняя девочка дотронулась до каната на пирсе…

Ребенка ударило током. Несколько секунд она не могла разжать руку. После чего упала в воду и ударилась о камни. Оказалось, что внутри каната скрывались провода. На помощь дочери бросился отец, но через мгновение спасать приходится уже и его.

«Я хватаюсь за канат, чтобы самому залезть под канат и нырнуть вниз. И в этот момент меня начинает бить током. Причем я не сразу понял вообще, что случилось. То есть я упал и лежу. Лежу — и бьет током», — говорит отец пострадавшей девочки Дмитрий Притула.

Пострадавших туристов доставили в больницу. Им диагностировали ушибы, ссадины и порезы, а девочка до сих пор находится в стрессе.

«Даже на море мы не можем дойти толком, потому что присутствуют определенные страхи, боязнь, особенно когда штормит. Отсутствует аппетит, тошнота, слабость. Даже кушать в ресторан она не ходит», — объясняет мама пострадавшей девочки Виктория Ситникова.

Все, чего добились родители от руководства отеля — это транспортировки до ближайшей клиники. А еще им предложили вернуться осенью, и провести на курорте еще одну неделю бесплатно. Но признавать ошибку, похоже, никто не собирается.

«У этой семьи была базовая страховка, которая не включает компенсацию за несчастные случаи. Эта страховка включает полностью компенсацию медицинских расходов. Впрочем, отель и так уже компенсировал эти расходы, и туристы не тратили собственные средства», — отмечает руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии Артур Абдюханов.

Родители пострадавшего ребенка уверяют, что на помощь не пришли и представители туроператора. В компании Fun&Sun россияне купили путевку почти за 400 тысяч рублей, но несколько дней их обращения словно игнорировали. По-настоящему удивились сотрудники агентства, увидев нашу съемочную группу.

Другие сотрудники, и вовсе, сообщили, что все руководители сейчас в Анталии на конференции. Всего в часе езды от Кемера, где и находится пострадавшая семья. Спустя время с нами все же решается пообщаться юрист компании. Он уверяет, что туристы сами виноваты и нарушили правила отеля.

«По информации, которую предоставил нам иностранные партнеры, пирс был закрыт из-за непогоды. Было соответствующее объявление - повешено на территории... Туристы все-таки пошли прогуляться на этой территории», — объясняет руководитель судебно-претензионной работы туроператора Ярослав Михайлов.

Спустя несколько дней после инцидента в агентстве все-таки попросили письменно оформить претензию. Но эксперты уверяют: если страховка была не полной, то вернуть затраты практически невозможно. И моральный вред никто компенсировать не будет.

«Если действительно была хорошая страховка и она возместила стоимость лечебного заведения и все остальное, и в последующем уже страховая компания будет взыскивать те издержки, которые она претерпела уже со стороны отеля», — отмечает юрист Евгений Кривцун.

Вместо отпуска пострадавшая семья теперь ожидает вылета на родину. И намерена добиться наказания для сотрудников отеля. Родители уже написали заявление в турецкую полицию.