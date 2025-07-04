Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для маленькой Марины
У девочки нарушение строения сердца.
Фото, видео: 5-tv.ru
Сегодня благодарим всех, кто принял участие в нашей традиционной акции «День добрых дел».
Накануне мы рассказали о десятилетней Марине, у которой тяжелейшее заболевание сердца. Малейшая нагрузка вызывает слабость и одышку. И, несмотря на лечение, аритмия только усиливается.
Марине срочно требуется операция стоимостью 1,5 миллиона рублей. Благодаря вам — зрителям Пятого канала — удалось собрать необходимую сумму.
Большое вам спасибо.
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