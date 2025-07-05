Два летевших на Москву беспилотника ВСУ ликвидированы силами ПВО РФ

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 45 0

О происшествии сообщил мэр Сергей Собянин.

Два летевших на Москву беспилотника ВСУ ликвидированы силами ПВО РФ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

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Тема:
Атака беспилотников на Москву Атака беспилотников на регионы России

Силами противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ уничтожены два беспилотных летательных аппарата (БПЛА), летевших в сторону Москвы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«ПВО Минобороны отражена атака двух вражеских БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал градоначальник.

Ранее российское в Минобороны России рассказали, что более 90 беспилотников ВСУ сбиты над регионами России за ночь и еще 12 утром в период с восьми до девяти утра. Об это сообщал 5-tv.ru. Больше всего дронов (34) было уничтожено над территорией Воронежской области. 11 раз ВСУ пытались атаковать Брянскую область, девять — Белгородскую и Саратовскую. Не реже под удар могли попасть Новгородская (восемь дронов) и Курская (шесть дронов) области.

Территория нашей страны регулярно подвергается атакам со стороны боевиков ВСУ после начала спецоперации, о начале которой президент страны Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

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