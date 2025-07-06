Холодно? В Германии призвали восстановить «Северный поток»

В ФРГ призвали восстановить газопровод «Северный поток»
Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru
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Тино Хрупалла отметил, что оператором могут стать и США.
Германии необходимо восстановить трубопровод «Северный поток» и возобновить поставки российского газа. Об этом сообщил сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла в ходе пресс-конференции.
«Мы требуем продления сроков эксплуатации угольных электростанций. И, конечно же, возобновления поставок газа из России. „Северный поток“ нуждается в ремонте. В данном случае совершенно неважно, под каким оператором», — отметил он.
Если же новым оператором станут США, по словам Хрупалла, это даже пойдет на пользу экономике Германии. Также парламентарий призвал канцлера Германии Фридриха Мерца начать диалог с Россией.
Посол РФ в Германии Сергей Нечаев ранее заявлял, что поставки газа в ФРГ по «Северному потоку-2» могут скоро возобновиться. Дипломат подчеркнул, что это случится, когда руководство Германии выразит желание и поспособствует этому. По словам Нечаева, одна ветка газопровода не пострадала в результате диверсии в сентябре 2022 года. Посол подчеркнул, что поставки советского и российского газа были важным фактором благополучия немецкой экономики. Поэтому неудивительно, что сейчас в Германии все больше политиков выступают за возобновление импорта.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор со своим европейским коллегой — канцлером Германии Фридрихом Мерцем.
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