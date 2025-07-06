На Украине сотрудника ТЦК побили во время проверки документов

Сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК) был госпитализирован в Ровненской области Украины — мужчину избили, когда он попытался проверить документы у местного жителя. Об этом сообщает «РБК-Украина».

В результате словесной перепалки одного из сотрудников ТЦК ударили доской по голове.

А ранее 5-tv.ru рассказывал историю боевика ВСУ Вадима Чернеца, которого мобилизовали с эпилепсией. Мужчина признался, что уклонялся от мобилизации, но все же попался, когда вышел в магазин за сигаретами.

Следом была медицинская коммиссия, где на его диагноз никто не обратил внимания, его отправили в состав 155-й механизированной бригады ВСУ.

По словам боевика, от учебной подготовки не было никакого толку, а многие мобилизованные и опытные военнослужащие сбегают из своих подразделений. Из 155-й механизированной бригады, например, сбежали свыше 1,7 тысячи человек. Видео допроса боевика опубликовала пресс-служба Минобороны России.