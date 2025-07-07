«Бред какой»: подписчики раскритиковали Задорожную за выбор курса для дочери

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 24 0

Настя Задорожная отвела младенца на занятия по самоспасению на воде

«Бред какой»: подписчики раскритиковали Задорожную за выбор курса для дочери

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Девочку бросали в воду, чтобы научить всплывать.

Актриса Настя Задорожная отдала десятимесячную дочь на курсы самоспасения на воде. Соответствующее видео она опубликовала в своей соцсети.

В видеоролике малышку Александру инструктор обучает базовым навыкам выживания в воде. Специалист бросает ребенка в бассейн, чтобы та научилась самостоятельно всплывать на поверхность.

Кадры вызвали бурную реакцию со стороны подписчиков, по большей части негативную. Люди выразили недоумение из-за способа обучения, который выбрала для своей дочери артистка.

«Боже, это же стресс для нее»;

«Бред какой, метод обучения дебильный»;

«А вы не боитесь, что уже в более взрослом возрасте у нее из-за этого будет страх воды?»;

«На самом деле это ужасно. Ребенок находится в жутком стрессе, и у него главная задача — выжить. Мой ребенок тоже занимается плаванием с пяти месяцев, но то, что на видео — ужас», — писали пользователи в комментариях под постом.

Однако критика Задорожную не остановила, поскольку она считает, что такие занятия необходимы ребенку, поскольку ее семья проживает в США, где статистика утоплений среди малышей довольно высокая.

«Мы выбрали это направление потому, что вода и бассейны повсюду», — пояснила актриса.

К тому же она уточнила, что полной гарантии безопасности дать никто не может, в связи с чем такие курсы служат перестраховкой. Дочка же, по словам Насти, быстро осваивает упражнения и в занятиях упорна.

Задорожная в браке с IT-специалистом Владимиром Макаровым уже пять лет. В августе прошлого года у пары родилась дочь.

Ранее, писал 5-tv.ru, Настя Задорожная оказалась в эпицентре урагана «Милтон» во Флориде.

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