«Немного уважения»: главу МИД Франции разозлил вопрос о поддержке нацизма на Украине

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Французский предприниматель подал в суд на главу МИД страны за поддержку нацизма

Фото, видео: 5-tv.ru

Во время экономического форума в Париже разразилась перепалка между министром иностранных дел страны и лидером «Международного альянса патриотов».

На экономическом форуме в Париже произошла весьма наглядная перепалка между участниками мероприятия и лидером «Международного альянса патриотов» Тьерри Лораном.

Когда он решил спросить, почему Франция поддерживает и накачивает оружием киевский режим, который открыто восхваляет нацистского преступника Бандеру, то в ответ приглашенный глава МИД Пятой республики смог разве что устроить очень показательную истерику.

«Получается, вы поддерживаете российское правительство?» — спросил французский журналист Кристоф Якубышин.

«Нет, я поддерживаю закон, и не поддерживаю государственный переворот, который произошел под моим окном в Киеве в 2014 году, когда 650 человек были убиты организаторами Майдана», — ответил французский предприниматель, лидер «Международного альянса патриотов» Тьерри Лоран Андре Пелле.

«Немного уважения героическому сопротивлению украинского народа, который борется за целостность своей территории и борется за нашу безопасность», — добавил министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

Причем, во время разговора Тьерри, как по команде, начали освистывать люди в зале.

Организаторы форума и вовсе решили скрыть неудобные для них вопросы о Бандере и госперевороте 2014 года, и просто вырезали их из трансляции.

Сам Тьерри сообщил «Известиям», что уже подал в суд на руководителей мероприятия. А заодно и на министра иностранных дел Франции — за поддержку нацизма.

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