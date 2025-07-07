Встречали под бурные овации: чем P. Diddy удивил сокамерников

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 53 0

Присяжные оправдали американского рэпера Пи Дидди сразу по нескольким статьям

Пи Дидди оправдали по нескольким пунктам обвинения

Фото: www.globallookpress.com/Ian West

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Рэпера признали невиновным по двум самым тяжким статьям.

Американского рэпера Шона Комбса, более известного как P. Diddy, встречали громкими аплодисментами после решения присяжных, которые оправдали его по нескольким пунктам обвинения. Об этом сообщает The New York Times.

Шон Комбс был признан невиновным по двум самым тяжким статьям — торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации и создании преступного сообщества.

Адвокат звезды рассказал, что сокамерники исполнителя встречали его бурными овациями.

«Они все говорили: «Никому еще не удавалось победить правительство, а P. Diddy смог», — так высказался представитель рэпера в беседе с журналистами Associated Press.

Ранее сообщалось, что P. Diddy был признан виновным в двух эпизодах перевозки людей с целью проституции. Теперь с учетом этих обвинений главному голливудскому злодею может грозить до 20 лет заключения, а не пожизненное.

При этом команда рэпера уже празднует победу. Его близкие друзья уверены, что P. Diddy могут даже выпустить на свободу. К слову, ходят слухи, что рэпер планирует покинуть Америку.

Ранее 5-tv.ru писал, что британской певице Джесси Джей удалили грудь.

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