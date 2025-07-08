«Мы русские, с нами Бейонсе»: певица нарядилась в цвета нашего триколора

Певицу ждут с концертом в Москве и обещают встретить хлебом и солью.

Американская певица Beyonce появилась в костюме в цветах российского флага на сцене в Вашингтоне. Кадрами своего выступления артистка поделилась у себя на странице в социальной сети.

Фото: Instagram*/beyonce

Русскоязычные пользователи сразу оценили образ исполнительницы и стали оставлять комментарии под постом певицы. Многие начали приглашать Beyonce посетить Россию с концертным туром.

«Приезжай к нам. Встретим с хлебом и солью, как говорится» — написала одна из русскоязычных поклонниц.

Другие же и вовсе выразили желание послушать в исполнении Beyonce хит Татьяны Куртуковой — «Матушка Земля».

«Мы русские, с нами Бейонсе», — написал еще один пользователь.

Кроме того, кто-то из подписчиков даже вспомнил искрометное высказывание Народного артиста РФ Филиппа Киркорова о том, что Beyonce якобы не соберет стадион в России, намекая на то, что выступив в наряде в цветах российского флага она доказала обратное.

Фото: Instagram*/beyonce

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Алсу исполнила необычное желание сына. Певица подарила мальчику встречу с ее подругой.

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