В Крыму два человека скончались от инфаркта из-за жары

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Жаркая и нестабильная погода наблюдается в разных частях страны.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько; 5-tv.ru

Тема:
Погода

Расскажем о погодных аномалиях в разных регионах страны. И в первую очередь в Москве, в которую сегодня пришла 34-градусная жара. Этот день стал самым теплым в 2025 году. Температура превышает норму на восемь градусов. Впрочем, днем к зною добавились еще сильнейший ветер и ливень. Местами даже выпал град.

Из-за шквалистых порывов ветра в подмосковном Клину дерево рухнуло на машину, в которой находилась 12-летняя девочка. Еще один ребенок пострадал в Ярославле — его придавило упавшим столбом. В некоторых районах ураган разметал детские площадки.

Не обошлось без происшествий и в Петербурге. Яхта там едва не затонула в Финском заливе. Из-за сильного ветра ее кидало из стороны в сторону, она не могла пристать к берегу. Причалить помогли оперативно прибывшие спасатели.

Ну а в Крыму непогода уже привела к жертвам. Из-за жары у двух пожилых мужчин случился инфаркт.

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 июля, для всех знаков зодиака

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