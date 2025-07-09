Два летевших на Москву дрона ВСУ ликвидировали силы противовоздушной обороны

Российские системы ПВО отразили атаку двух беспилотников ВСУ, летевших в сторону Москвы. Об этом стало известно из сообщения мэра столицы Сергея Собянина в Telegram-канале.

«ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он.

По месту падения обломков БПЛА, уточнил Собянин, продолжают работать специалисты экстренных служб.

В связи с атаками в столичном аэропорту Шереметьево ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов, о чем в Telegram-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

По словам Кореняко, ограничения ввели как необходимую меру для обеспечения безопасности полетов. Однако в настоящий момент ограничения на полеты сняты.

Накануне в Курсе от атаки ВСУ по пляжу погибли три человека. Об этом ранее сообщал 5-tv.ru. Как отмечал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, все погибшие оказались мужчинами, среди них был сотрудник Росгвардии.