Два летевших на Москву дрона ВСУ ликвидировали силы противовоздушной обороны
На месте происшествия работают специалисты экстренных служб.
Фото: © РИА Новости/Александр Вильф
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Российские системы ПВО отразили атаку двух беспилотников ВСУ, летевших в сторону Москвы. Об этом стало известно из сообщения мэра столицы Сергея Собянина в Telegram-канале.
«ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он.
По месту падения обломков БПЛА, уточнил Собянин, продолжают работать специалисты экстренных служб.
В связи с атаками в столичном аэропорту Шереметьево ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов, о чем в Telegram-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
По словам Кореняко, ограничения ввели как необходимую меру для обеспечения безопасности полетов. Однако в настоящий момент ограничения на полеты сняты.
Накануне в Курсе от атаки ВСУ по пляжу погибли три человека. Об этом ранее сообщал 5-tv.ru. Как отмечал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, все погибшие оказались мужчинами, среди них был сотрудник Росгвардии.
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