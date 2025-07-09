Прогноз на 10 июля: какую геомагнитную активность ждать метеозависимым

Ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики сообщают о приближении геомагнитной бури, которая, по прогнозам, начнется 10 июля 2025 года. Как сообщают в URA.RU, несмотря на то, что магнитосфера Земли пока остается спокойной, ситуация может измениться в ближайшие сутки.

По последним данным, утром 9 июля произошли две значительные солнечные вспышки. Первая, менее интенсивная, достигла пика в 03:53 и длилась около 27 минут, а вторая, более мощная, наблюдалась с 07:10 до 07:38. Вспышек самого высокого класса X не фиксировалось, однако зарегистрированы события категорий C и M.

Специалисты подчеркивают, что солнечные выбросы доходят до Земли с задержкой, обычно в пределах одного – трех дней, поэтому повышенная активность Солнца может вызвать возмущения именно 10 июля.

Согласно прогнозу, ожидается магнитная буря умеренной силы с индексом Kp = 5, что соответствует категории G1 по шкале NOAA. Максимальное воздействие ожидается во второй половине дня, хотя точное время пика не уточняется.

Интересно, что краткосрочный прогноз на ближайшие сутки оценивает вероятность бури всего в 3%, тогда как долгосрочная модель указывает на куда более высокую вероятность из-за накопленных солнечных потоков.

Магнитные бури возникают при взаимодействии солнечного ветра и магнитного поля Земли. Индекс Kp отражает их силу: от 0 (спокойное состояние) до 9 (экстремальные бури).

Ожидаемая буря относится к слабым или умеренным событиям, но может спровоцировать кратковременные сбои в электросетях и ухудшение самочувствия у метеочувствительных людей. Помимо этого, в июле прогнозируются еще несколько периодов возмущений: 12 – 13, 21, 22 – 23 и 28 – 30 числа.

Врачи советуют в такие дни внимательно следить за давлением, избегать избыточных нагрузок и стрессов, больше отдыхать, ограничить кофе и алкоголь, а в рационе отдавать предпочтение продуктам с магнием и калием.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что нужно делать, чтобы избежать обморочного состояния в жару.