Посольство ФРГ в Москве извинилось за публикацию карты с искаженным флагом СССР

Посольство Германии в России принесло извинения за вчерашнюю публикацию карты с неверным флагом Советского Союза. Об этом заявили в отделе Печати и связей с общественностью диппредставительства в Москве.

В публикации сказано, что посольство признает свою ошибку.

«Мы ни в коем случае не хотели задеть чувства наших подписчиков, поэтому заменили изображение после того, как узнали о допущенной ошибке. Приносим свои извинения», — указано в заявлении.

Накануне немецкое посольство опубликовало в своем Telegram-канале карту оккупационных зон послевоенной Германии. На советском флаге был изображен черный серп и молот в белом круге на красном фоне, что отсылает флагу времен нацистской Германии. При этом изменения не коснулись флагов Франции, США и Великобритании на карте.

Данный пост посольство опубликовало в 80-ю годовщину формирования земель Мекленбург-Передняя Померания, Бранденбург и других в советской оккупационной зоне. Это событие произошло в 1949 году.

Спустя несколько часов фото в публикации изменили. На новом изображении уже был музей в берлинском предместье Карлсхорст, в котором был подписан Акт о безоговорочной капитуляции Германии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Захарова назвала антиисторическим фейком публикацию ФРГ с ложным флагом СССР. По ее словам, подобные материалы не просто вводят в заблуждение, но и искажают исторические факты. Дипломат также указала, что на изображении вместо настоящего советского флага использовали странное сочетание. Российская сторона намерена разобраться в причинах подобных действий.