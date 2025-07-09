Почему снятся кошмары и как с ними справиться

Психотерапевт объяснила причины пугающих снов и поделилась методами их преодоления.

Ночные кошмары — не просто неприятные сновидения, а яркие эмоциональные переживания, способные вызывать резкое пробуждение, учащенное сердцебиение и тревожность.

Как рассказала психотерапевт Юлия Романенко в беседе с Газета.ру, такие сны часто сигнализируют о глубинных причинах тревоги, которые человек не осознает. Если подобные сновидения возникают регулярно, это может со временем привести к паническим состояниям и негативно сказываться на жизни.

Часто ночные кошмары связаны с нерешенными внутренними конфликтами и подавленными эмоциями. Мозг продолжает обрабатывать эти переживания во сне, превращая их в пугающие образы. Например, человек, перенесший травматический опыт, может снова и снова видеть похожие сцены угрозы.

Постоянный стресс и напряжение также запускают «режим опасности», который проявляется в снах о погонях, падениях или насилии. Дополнительно усугубить проблему способен просмотр пугающих новостей, фильмов ужасов или напряженные разговоры перед сном.

Люди с богатым воображением и повышенной тревожностью особенно склонны к таким сновидениям. Чтобы снизить их частоту, специалист советует вести дневник снов и искать в них отражение реальных событий и чувств.

Помогает и техника «переписывания сценария», когда человек сознательно придумывает положительный исход повторяющегося кошмара.

Важны также регулярный режим сна, отказ от кофеина и тяжелой пищи на ночь, проветривание спальни и расслабляющие практики перед сном.

Романенко подчеркнула, что постоянные кошмары — это признак внутреннего напряжения и повод обратиться к психотерапевту, чтобы получить профессиональную помощь.

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