Четырехлетний ребенок упал в открытый люк в Петербурге и получил травмы

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Мальчик был сильно увлечен гаджетом и не заметил коллектор.

Фото, видео: www.globallookpress.com/ Ilya Moskovets; 5-tv.ru

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В Петербурге следователи проводят проверку из-за падения ребенка в коллектор.

Четырехлетний мальчик, увлеченный гаджетом, идет прямо к открытому люку. На пути ребенка препятствие — перевернутая тележка. Однако малыш ее не заметил и упал на глубину восемь метров.

Все произошло на парковке автоцентра, где его родители покупали машину. Первым на помощь бросился отец. В итоге ребенок получил серьезные травмы. Сейчас он находится в реанимации.

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