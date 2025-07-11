Первая конкурентка SHAMAN на «Интервидении» представила свой хит

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Певица из Белоруссии Настя Кравченко представила свою песню для «Интервидения»
Фото: Пресс-служба Насти Кравченко
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Белоруссию будет представлять певица Настя Кравченко.
Певица из Белоруссии Настя Кравченко представила свою песню, с которой будет выступать на «Интервидении 2025». Об этом 5-tv.ru сообщила пресс-служба артистки.
Исполнительница из соседнего государства выступит на международном музыкальном конкурсе с композицией «Мотылек».
«Эта песня — моя история о том, как важно оставаться собой, даже когда мир пытается надеть на тебя маску. Мотылек — символ легкости и в то же время невероятной стойкости. Я верю, что каждый найдет в этой песне частичку себя», — рассказала Кравченко.
Настя не новичок в музыке, многие российские слушатели могут ее знать по дуэту с певицей Mia Boyka и композиции «Ромашки», которая в прошлом году была очень популярна.
Кравченко — победительница и призер многих конкурсов у себя на родине. Например, артистка стала суперфиналисткой на шоу талантов «Х-Фактор. Беларусь», а также победительницей «Песни года».
Кроме того, она лауреат многих международных музыкальных соревнований на Мальте, Украине, в Италии, Литве, Латвии, Болгарии и России.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что артисты из стран БРИКС подтвердили участие в «Интервидении».
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