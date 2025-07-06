Путин: артисты из стран БРИКС подтвердили участие в «Интервидении»

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 39 0

Конкурс состоится в Москве 20 сентября 2025 года.

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Зыков; 5-tv.ru

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Артисты из государств БРИКС и стран-партнеров подтвердили участие в международном музыкальном конкурсе «Интервидение». Об этом президент России Владимир Путин сообщил во время выступления по видеосвязи на пленарном заседании XVII саммита БРИКС.

«Этот конкурс уже вызвал живой интерес. Свое участие подтвердили артисты из многих государств БРИКС и стран-партнеров нашего объединения. Столь масштабный гуманитарный проект ориентирован на продвижение общечеловеческих, культурных, семейных и духовных ценностей, которые разделяют все наши страны», — подчеркнул президент.

Международный телевизионный конкурс «Интервидение» состоится в Москве 20 сентября 2025 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что заслуженный артист России Ярослав Дронов, он же SHAMAN, представил песню, с которой будет выступать на конкурсе. Автором слов и музыки выступил признанный мастер российской музыкальной сцены — Максим Фадеев. Его композиция — это настоящий шедевр, в котором, словно мазками кисти, передана тонкая и глубокая боль неразделенного чувства.

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