«Надо хорошо выглядеть»: Алсу об отношении к пластической хирургии лица

Молодой и подтянутый вид артистки ни раз становился предметом для сплетен. Ей приписывают изменение носа и век, инъекции ботокса и «закачивание» филлеров.

Заслуженную артистку РФ Алсу поклонники атакуют вопросами о хирургических вмешательствах. 42-летней певице каждый раз приходится доказывать, что она с лицом ничего не делала. Но недавно Алсу заявила, что в будущем может прибегнуть к помощи врачей, ведь ничего зазорного в этом не видит. Исполнительница разоткровенничалась в беседе с Starhit.ru.

Молодой и подтянутый вид артистки ни раз становился предметом для сплетен. Ей приписываю изменение носа и век, инъекции ботокса и «закачивание» филлеров. Но Алсу уверенно отвечает — операций никаких не было. В поддержании красоты ей помогает особый режим.

«Людям интересно посплетничать, обсудить. Когда человек хорошо выглядит, сразу возникает мысль: „Наверное, что-то сделала“. Давайте придумаем, что же она прооперировала!» — поделилась исполнительница хита «Зимний сон».

Алсу в личном блоге перед подписчиками уже появлялась без макияжа, щупала лицо и показывала его вблизи. Но пользователи сети продолжают ей не доверять. При этом, певица не отрицает процедуры для сохранения красоты вовсе. Артистка честно признается, что, когда настанет время, она пойдет к кудесникам молодости.

«Почему бы и нет. Я тоже буду это делать для сохранения красоты. Это такие превентивные меры, чтобы дольше оставаться в лучшем виде. У меня такая профессия, что надо хорошо выглядеть», — рассказала Алсу.

Конкретные даты и операции исполнительница не назвала. Но уточнила, что она хочет естественного эффекта и максимальной натуральности.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Алсу исполнила необычное желание сына.